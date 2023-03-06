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  • Altılı masanın toplandığı binanın önünde AKP'liler lüks ciplerle Dombra çaldılar. Masadaki sarsıntı Erdoğancılara yaradı

Altılı masanın toplandığı binanın önünde AKP'liler lüks ciplerle Dombra çaldılar. Masadaki sarsıntı Erdoğancılara yaradı

Lüks ciplerle Altılı Masa toplantısının yapıldığı binanın önünde Dombra ile "Recep Tayyip Erdoğan" şarkısını çaldılar. Ortam buz kesti diye sosyal medyada paylaşan kadınlara yanıt gecikmedi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:44
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AKP'liler lüks ciplerle 6 Masanın toplantı yaptığı binanın önünde Dombra çaldılar

Altılı masanın toplandığı binanın önünde AKP'liler lüks ciplerle Dombra çaldılar. Masadaki sarsıntı Erdoğancılara yaradı
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Görüntüde iki kadın. Üçüncüsü de arkadan çekim yapıyor. Belli ki son model cip. Ellerinde cep telefonlarıyla Altılı masanın yapıldığı binanın önüne gelirken kayıt yapıyorlar. Sürücü de kamera ile kayıt yapıyor, hem de trafik kurallarını hiçe sayarak. Sözleri ise " 6 masaya cevabımız belli Recep Tayyip Erdoğan" diye. Fonda  dombra ile çalınan "Recep Tayyip Erdoğan"şarkısı var. Bu anları ise ortam buz kesti diye sosyal medyada paylaştılar. Gökhan adlı bir sosyal medya kullanıcısı ise bu anları eleştirdi:

"Türbanlı bacılarımız camlarını açıp, son model jiplerine binip 6 lı masanın son toplantısının yapıldığı binanın önünden geçerken "Recep Tayyip Erdoğan" şarkısını çalıyorlar. Onlar da biliyor Tayyip bey giderse ballı maaşlara ve jiplere elveda diyecekler..."

 

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