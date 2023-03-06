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  • Altılı masada kriz çıkınca Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan'ın yerine aday çıktı

Altılı masada kriz çıkınca Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan'ın yerine aday çıktı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa'daki gelişmeler üzerine "Teklif gelirse Cumhur ittifakının adayı olurum." dedi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:15
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Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan'ın yerine aday çıktı

Altılı masada kriz çıkınca Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan'ın yerine aday çıktı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa çıkışının ardından, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir mesaj geldi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: 

"Teklif gelirse Cumhur ittifakının adayı olurum. Bütün problemi kökten çözmüş oluruz"

ALTILI MASADA NE OLDU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yapmış olduğu açıklamada "5 parti 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Biz 'Yavaş ve İmamoğlu aday olsun' dedik. Şahsi hırslar Türkiye'ye değişildi. Noter masasında olmayacağız." ifadelerini kullandı.

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