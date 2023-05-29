AKP'lilerden sokakta silahlı kutlama: Kendilerini uyaran yurttaşları tehdit ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesin olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etmesi üzerine kutlama için sokağa çıkan bir grup, havaya rastgele ateş açtı. Silahlı grup, mahalle sakinlerinin olaya tepki göstermesinin ardından ise yurttaşlara tehditler savurdu.

AKP'lilerden sokakta silahlı kutlama: Kendilerini uyaran yurttaşları tehdit ettiler

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi'ndeki Santral Caddesi’nde AKP'li bir grup, seçim kutlamaları için çıktıkları sokakta silahlarını çıkartarak havaya rastgele ateş açtı.

Birgün’den Onur Durmuş’un haberine göre; mahalle sakinlerinin kendilerini uyarmasının ardından 15-20 kişiden oluşan grup, yurttaşlara 'terörirstler' diyerek tehditler savurdu.

Mahallelinin 'polis çağırdıklarını' söylemesi üzerine öfkelenen silahlı gruptan bir kişinin, "Bu mahallede kimse size şahitlik yapamaz, Sizi burada yaşatmayacağım, Polis de bize hiçbir şey yapamaz" dediği anlar görüntülere yansıdı.

Yarım saat sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise bina sakinlerine, "Biz onları uyaracağız, Bugün her yerden böyle şikayetler geliyor. İsterseniz suç duyurusunda bulunabilirsiniz" dediği öğrenildi.

"BİZİ TEHDİT ETTİLER"

Görüntüleri çeken mahalle sakini Semih Gürsoy, "Biz silah atılmasına tepki gösterdik onlar bize 'terörist' dedi. 'Biz sizin eğlenmenize bir şey demiyoruz. Silah atıp bizi tehlikeye sokmayın nasıl eğleniyorsanız eğlenin' dedik. Bunun üzerine öfkelendiler ve tepki gösteren mahalle sakinlerini uzun süre tehdit ettiler, hepimize ağza alınmayacak küfürler ettiler" dedi.

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