Rize’de Kılıçdaroğlu’nun tabutunu kaldırdılar

Rize’de Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutlayan AKP’lilerin Kılıçdaroğlu’nun tabutunu kaldırılması dikkat çekti.

Rize’de Kılıçdaroğlu’nun tabutunu kaldırdılar

Editör: Sami Gürel

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu için sandığa gitti. 2.turda AKP Genel Başkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Birçok AKP’li, yurdun dört bir köşesinde sokaklara akın ederek kutlama yaptı. AKP’lilerin kutlamasından ise ilginç olaylar gelmeye devam ediyor.

Rize’de Erdoğan'ın kazanmasının kutlanılmasında ilginç bir an dikkat çekti.

KADIN TABUTU TOKATLADI

Rize’de seçim sevinci yaşayanların Kemal Kılıçdaroğlu’nun tabutu kaldırması dikkat çekti. O sırada bir kadının tabutu tokatladığı görüldü.

AKP’lilerin “Bay Bay Kemal ölüm tarihi 28.05.2023” yazılı tabutu sırtlarına alıp bağrışlar eşliğinde taşıdılar.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50 artı biri geçmemesi üzerine Türkiye 2.tur seçimlerine gitmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turunda ise; YSK tarafından duyurulan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turunda Erdoğan yüzde 52.16, Kemal Kılıçdaroğlu 47.84 oy aldığı oy aldığı görüldü.

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