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AKP’lilerin hocasından Atatürk’e skandal sözler: Kafirlere dua sapıklıktır

Ali Rıza Demircan’dan Atatürk’le ilgili skandal sözler. AKP’lilerin hocası olarak bilinen Demircan, “Mustafa Kemal benim için İslamî iman ve yaşam kurallarını red edip örten ateist -deist bir ölüdür. Hayır dua ile anamam” dedi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:22
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AKP’lilerin hocasından Atatürk’e skandal sözler: Kafirlere dua sapıklıktır

AKP’lilerin hocasından Atatürk’e skandal sözler: Kafirlere dua sapıklıktır
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Mirat Haber'de "Müslüman, Mustafa Kemal’i nasıl anlamalı ve anmalı?" başlıklı bir yazı yazdı.

"HAYIR DUA İLE ANAMAM"
Yazısının "Atatürk Ateist-Deist miydi?" başlıklı bölümünde Atatürk için şu ifadeleri kullandı:

"Derin olmasa da yapabildiğim araştırmalara ve güvendiğim araştırmacıların çalışmalarına göre kanunla Atatürk soyadı verilen Mustafa Kemal benim için İslamî iman ve yaşam kurallarını red edip örten ateist -deist bir ölüdür, onu, 10 Kasım gibi vesilelerle de olsa, Mustafa Kemal Atatürk olduğu için değil inancım gereği inkârcı bir ölü olduğu için hayır dua ile anamam.
Birleri ne düşünürse düşünsün umurumda değil ama iyice bilinmesini isterim ki bu tavrım inançlarımdan kaynaklıdır. Ona karşı özel bir kastım olmadığı sevenlerini üzme amacım da yoktur"

"KAFİRLERE DUA SAPIKLIKTIR"
Rabbimizin emri olduğu için Kur’ân kaynaklı inancımıza göre dualarımız ölülerimize fayda sağlar.
Ama ana babamız ve akrabamız olsalar da ateist ve deist olarak ölen insanların/ kâfirlerin cenaze namazını kılamayız. Büyük sandukalarda, Anıt kabir ve Anıt mezarlarda da yatır olsalar da yücelterek onların kabrini ziyaret edemeyiz. Rabbimiz şöyle buyurur:

“Onlardan ölen hiç kimsenin cenaze namazını kılma ve mezarının başında dua etmek için durma! Çünkü onlar Allah’ı ve Elçisini inkâr ettiler ve fırsat varken tövbe de etmeyip, kâfir olarak can verdiler. Ve sonunda, uğrunda kâfirliği bile göze aldıkları dünya nimetlerini bırakıp gittiler. “ (Tevbe 9/84)

Hz. Nuh, Hz. Musa ve Hz. Muhammed’in yaptığı gibi zalim kâfirler için beddua edebilirsek de kâfirler için dua edemeyiz. Çünkü Allah’ın kitabı Kur’ân’a göre “Allah’a ve onun yasaları ve rahmetine inanmayan kâfirlere dua boşa gidecek bir aldanış” tır. (Ra’d 13/14. Ayrıca bak. Mümin 40/50)

Bu sebeple kâfirlere dua görevimiz olmadığı gibi bize yaraşır doğru bir davranış da değildir. Üstelik sapıkça bir davranıştır. Rabbimizin buyruğu şöyle:

“Ne Peygambere, ne de diğer müminlere, kâfir olarak ölen ve cehennemlik oldukları artık kesinleşmiş olan Allah’a ortak koşucu müşrik kâfirler için —onlar yakın akrabaları bile olsalar— bağışlanma dilemek yaraşmaz. Zira Allah, tövbe etmezlerse kendisine ortak koşanları ve inkâr edenleri bağışlamayacağını kesin hükme bağlamıştır.” (Tevbe 9 /113; Nisâ 4/ 48, 116)

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ATATÜRK HAKKINDA KONUŞMAK BU ULKEDE SERBESTMİ ?
13.11.2022 17:33
RTÜK BU KENDİNI BİLMEZLERE DE ATATÜRK HAKKINDA EDEPSİZ HADDI AŞANLARA VE KONUŞANLARA NEDEN CEZA VERMİYOR.  
 
DERYA KESİN
13.11.2022 17:33
Yüce Ataturk, sizin ve sizin gibilerin ulaşamayacağı bir yüce makamdadır.Bizlerde sizleri Allah yarattığı için kabul ederiz Ot gibi kedi,köpek gibi mesela.  
 
NE ÇOK ATATÜRK DUSMANI VARMIŞ ÜLKEDE YENI YENİ CIKMAYA TUREMEYE BAŞLADI MANTAR GİBİ
13.11.2022 17:30
ATATÜRK DÜŞMANLARI SIMDI DE DİNDEN VURMAYA BAŞLADI.  
 
TÜM YORUMLAR (26)
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