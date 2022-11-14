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RTÜK Ali Rıza Demircan'ın Atatürk'e yaptığı hakaret hakkında yayın yasağı getirmedi. Rifat Serdaroğlu: Siz Suudi Arabistan RTÜK' ü müsünüz?

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) sert bir dille eleştirerek paylaşımda bulundu. Serdaroğlu, "Bir defa da Atatürk'e yapılan hakarete yayın yasağı getirsene. Siz Suudi Arabistan RTÜK' ü müsünüz?" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 08:55
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RTÜK Ali Rıza Demircan'ın Atatürk'e yaptığı hakaret hakkında yayın yasağı getirmedi

RTÜK Ali Rıza Demircan'ın Atatürk'e yaptığı hakaret hakkında yayın yasağı getirmedi. Rifat Serdaroğlu: Siz Suudi Arabistan RTÜK' ü müsünüz?
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Demircan, "Mustafa Kemal, İslami kuralları reddeden ateist-deist bir kişidir. Dolayısıyla hayır duası ile anamam" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın hemen ardından yayın yasağı getirdiğini duyurmuştu.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'e yaptığı hakaretleri sosyal medya hesabından sert dille eleştirdi.

Serdaroğlu, "Eyy RTÜK! Bir defa da Atatürk'e yapılan hakarete yayın yasağı getirsene! Bak Ali Rıza Demircan adlı yobaz, Atatürk'e KAFİR diyor!" ifadelerini kullandı. 

Serdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: 

"EYY RTÜK!
Bir defa da Atatürk'e yapılan hakarete yayın yasağı getirsene! Bak Ali Rıza Demircan adlı yobaz, Atatürk'e KAFİR diyor!  Siz Suudi Arabistan RTÜK' ü müsünüz?
Allah sizi kahretsin..."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerine doğru bir patlama yaşandı. Patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Patlama sonrası Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaralı arasında durumu ağır olanların olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının 53 olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha sonra yaptığı açıklamada yaralı sayısını 81 olarak duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, patlamayla ilgili açıklama yaparak, "Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim" dedi.

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Vatandaş
14.11.2022 09:15
Bu Yunan artığı Dinci terörist tabiki kurtuluş savaşını kazanan veTürk milletine büyük hizmetler yaban Mustafa Kemal Atatürke saldıracak.Bu Dinci Terörüst kendisine verilen görevi yapıyor.  
 
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