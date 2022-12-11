11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Morgdaki 67 cesede tecavüz etmişti. Sapığın internetteki arama kaydı ortaya çıktı

Morgdaki 67 cesede tecavüz etmişti. Sapığın internetteki arama kaydı ortaya çıktı

İngiltere'de aralarında Türk kızı Azra Kemal'in de olduğu morgda yatan 67'ye yakın cesede tecavüz ettiği ortaya çıkan sapık David Fuller'in internetteki arama kayıtları ortaya çıktı. Sapık internette "tecavüz", "işkence" ve "ölüm" gibi kelimeleri aratmış.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 13:01
Takip Et

İngiltere'de morgdaki cesetlere tecavüz eden sapık David Fuller'in internetteki arama kaydı ortaya çıktı

Morgdaki 67 cesede tecavüz etmişti. Sapığın internetteki arama kaydı ortaya çıktı
+
Aa
-

İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen bir skandal büyük yankı uyandırdı. 67 yaşındaki David Fuller isimli şahıs, 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katletmişti. Bir hastanenin morgunda işe giren Fuller'ın 2020 yılına kadar 101 cesede cinsel istismarda bulunduğu, 67'sine ise tecavüz ettiği belirlenmişti.

KURBANLARI ARASINDA TÜRK KIZI AZRA'NIN DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fuller'ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi. Fuller'ın suçlarının ortaya çıkması ile birlikte yapılan araştırmada, trafik kazasında yaşamını yitiren Azra'nın cansız bedeninin de tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

ARAMA GEÇMİŞİ KAN DONDURDU

Fuller'ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. İnternet arama geçmişinde ise 'tecavüz', 'işkence' ve 'ölüm' gibi sözcüklerin yer aldığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hamit Seki
11.12.2022 13:18
Hangi dinden, ırktan, soydan, ülkeden olursa olsun iyi insan olmanın şartı birdir. Şeytana uyma. Şeytan'ı ancak İlim ve Fen ile yenebilirsin.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
1
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
2
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
3
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
4
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
5
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
6
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
7
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.