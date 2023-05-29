AKP'lilerin kutlamaları sırasında bir yurttaş çöpten yiyecek aradı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan galip geldi. Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oyda kaldı.
Sonuçların netleşmesiyle birlikte birçok kentte Erdoğan taraftarları kutlamalar yaptı. Kutlamalardan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.
AKP'lilerin oluşturduğu konvoyun yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenerek yanından geçtiği sırada yaşlı bir kadının çöp konteynerinden yiyecek aradığı görüldü.