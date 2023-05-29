AKP'lilerin kutlamaları sırasında bir yurttaş çöpten yiyecek aradı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesin olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etmesi üzerine birçok kentte kutlamalar yapıldı. Kutlamalardan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.