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  • AKP'lilerin terörist Apo'ya övgü sözleri yeniden gündem oldu

AKP'lilerin terörist Apo'ya övgü sözleri yeniden gündem oldu

Sık sık muhalefeti terörle ilişkilendiren AKP ve Erdoğan’ın geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:29
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AKP'lilerin terörist Abdullah Öcalan'a övgü sözleri yeniden gündem oldu

AKP'lilerin terörist Apo'ya övgü sözleri yeniden gündem oldu
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Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dönemin AKP yöneticileri, terör örgütü PKK ve elebaşısı Abdullah Öcalan’a övgü dolu ifadelerde bulunuyor.

İşte o sözler:
- “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin.” - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- “Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O, bölgenin yeni aktörüdür.” – Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan 

- "Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık...” - Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

- “Abdullah Öcalan, Kürtler'in lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir…” Eski Devlet Bakanı Beşir Atalay

- “Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor.” Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner

- “Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor. Onun talepleri normaldir, meşrudur.” Eski AKP Milletvekili Yasin Aktay

- “PKK terör örgütü değildir... Apo, Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmelidir.” AKP Milletvekili Orhan Miroğlu


 

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ayıp
18.11.2022 13:52
insanları 10 yıl önceki mesajlarından söylemlerinden hapse atanlar, neler söylemiş neler! peki bunlar şimdi nerede ne yapıyorlar? bravo bildiniz!  
 
FARK VAR
18.11.2022 13:49
Hazreti yasin bey, Torpile Cuma hutbesinden giren metiner. En tehlikelisi Metiner.  
 
Tozanlı
18.11.2022 13:45
asala beceremedi,yerine pkk'yı getirdiler, pkk beceremedi yerine fetöyü getirdiler,o,olmadı simdi işit kartını kullanıyorlar AKtòrler ise hergün tv lerde sallayip atip tutuyorlar Bu kadar uyuyan bir m  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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