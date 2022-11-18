AKP'lilerin terörist Apo'ya övgü sözleri yeniden gündem oldu

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dönemin AKP yöneticileri, terör örgütü PKK ve elebaşısı Abdullah Öcalan’a övgü dolu ifadelerde bulunuyor.



İşte o sözler:

- “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin.” - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



- “Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O, bölgenin yeni aktörüdür.” – Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan



- "Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık...” - Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç



- “Abdullah Öcalan, Kürtler'in lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir…” Eski Devlet Bakanı Beşir Atalay



- “Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor.” Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner



- “Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor. Onun talepleri normaldir, meşrudur.” Eski AKP Milletvekili Yasin Aktay



- “PKK terör örgütü değildir... Apo, Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmelidir.” AKP Milletvekili Orhan Miroğlu







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