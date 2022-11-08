AKP HDP görüşmesine Bahçeli’den sonra Mustafa Destici de destek verdi. Neredeyse her gün zaten görüşüyorlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün AKP iktidarının anayasa değişikliği desteği için HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin ‘son derece doğal’ diyerek destek verdi.

Bahçeli’nin ardından iktidara benzer destek Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici’den geldi.

"HER GÜN ZATEN GÖRÜŞÜYORLAR"

Ülkücü hareketin bir diğer partisinin lideri Destici, "Her gün zaten görüşüyorlar" dedi.

"Gündemde tutulan görüşmenin, Meclisin işleyişiyle ilgili olduğunu" belirten Destici, "Meclis'in işleyişiyle ilgili görüşmek başka bir şey, seçim işbirliği yapmak başka bir şey. Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, Meclisin işleyişiyle ilgili neredeyse her gün zaten görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Ekim’de CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra, iktidar tarafından “terör” ile yan yana getirilmeye çalışılan HDP’ye başörtü konusunda hazırlanan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "AK Parti heyetinin anayasa teklifini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır." ifadelerini kullanmıştı.