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  • Adım adım yeni açılım. AKP HDP'lilerle Kürt Çalıştayı'nda buluştu. Talepler Erdoğan'a iletilecek

Adım adım yeni açılım. AKP HDP'lilerle Kürt Çalıştayı'nda buluştu. Talepler Erdoğan'a iletilecek

AKP, HÜDA-PAR ve eski HDP’liler ile Ankara'da "Kürt Çalıştayı'nda" buluştu. "Kürtler ne istiyor?" sorusuna cevap aranan çalıştayda, talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:12
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AKP HDP'lilerle Kürt Çalıştayı'nda... Talepler Erdoğan'a iletilecek

Adım adım yeni açılım. AKP HDP'lilerle Kürt Çalıştayı'nda buluştu. Talepler Erdoğan'a iletilecek
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AKP-HDP görüşmesinin ardından şimdi de Ankara'da, AKP, HÜDA-PAR ve eski HDP’liler "Kürt Çalıştay'ında" bir araya geldi.

AKP'LİLER ŞİMDİ DE ESKİ HDP'LİLERLE BİR ARADA

Eski AKP İstanbul Milletvekili  Mehmet Metiner’in genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile Demokrasi ve Birlik Vakfı, önceki gün 'Kürtler ne istiyor?' çalıştayı yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre; çalıştaya, AKP ile HDP arasındaki anayasa değişikliği görüşmesine “HDP bu fırsatı da ıskalamasın” diyen AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, SES Partisi Genel Sekreteri Müslüm Doğan, Kürt Araştırma Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu konuşmacı olarak katıldı. 

"TALEPLER ERDOĞAN'A SUNACAĞIZ"

Çalıştay'da konuşan Metiner, "Türkü İslam'dan kopartmaya çalışanlar, Türklüğe de Kürtlüğe de zarar verenlerdir. İslamsız Türklük, Kürtlerin varlığını inkâr ederek Kürtleri etnik anlamda Türk sayarak bu ülkenin birlik ve kardeşliğine zarar vermiştir. Bu tarz bir Türklük anlayışı devletimizin bekası için bir tehdit niteliği taşımaktadır" dedi.

Çalıştay'da ortaya çıkacak talepler listesini bir rapor haline dönüştüreceklerini belirten Metiner, "Bu raporu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere diğer partilerin genel başkanlarına sunacağız" diye konuştu.

Metiner'in, "Bu tür çalıştaylar akla çözüm sürecini getiriyor. Böyle bir süreç söz konusu olabilir mi" sorusuna "İnşallah. İklimin müsait olduğunu, Kürtlerin de yanlışlıklardan ders çıkararak makul bir çizgiye geldiğini görüyoruz" yanıtını vermesi dikkat çekti. 

DEMBİR-DER Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı ise "Kürt meselesine ilişkin hüküm içermeyen yeni bir anayasa olmayacak" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN ÇÖZÜM SÜRECİ AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise çalıştay özelinde yorum yapmazken "Çözüm sürecinin konuşulması ya da çözüm tartışmalarının yürütülebilmesi için AKP’nin bütün demokrasi güçlerine, Kürtlere, Kürtlerin kazanımlarına karşı açtığı savaşı durdurması gerekir" dedi.

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Hadi
14.11.2022 16:41
Hdp eşittir kimmiş?  
 
AKM
14.11.2022 16:32
açılım falan hikaye öyle bir şey yok vede olamaz MHP kan kaybedince adamlar mecbur kaldı yılana sarıldı bakalım onların oyları bile yetmiyecek  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
14.11.2022 16:31
Eyy akape sakin bir daha altılı masanin altinda hdp,yi aramayin..sizin masanizin üstünde ,dir hdp.yaa bu nasil bir siyaseydir eyy akp ,ye oy veren sözde milliyetciler kör olmayin gerçekleri görün arti  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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