AKP'li vatandaştan iktidara HDP ile görüşme isyanı: HDP hani teröristti. Bir daha AKP'ye oy vermeyeceğiz

Siyasette gündemin bir numaralı maddesi AKP-HDP görüşmesi olmaya devam ediyor. İki partinin yöneticileri, anayasa değişikliği için Meclis’te bir araya gelirken AKP cenahından gelen “HDP ile yumuşama” mesajlarının ardından AKP seçmeni isyan etti.



“CUMHUR İTTİFAKI BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR”

İlave TV'nin YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında, AKP-HDP görüşmesine tepki göstererek, "Allah aşkına Cumhur İttifakı’ndan bahsetme. Dün kötülüyorlar bugün işlerine geliyor… Bir AK partili olarak benim şu an başım yerde. (HDP'ye yönelik) Hani bunlar teröristti, eşkıyaydı, vatansızdı. Ne oldu da bir anda gayet normale döndü. Niye görüşüyorsun? 12 kişilik AK partili arkadaş grubumuz var. Birbirimize söz verdik. Bir daha bunlara oy vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı bizim için bitmiştir.” dedi.



“BEN BU ZAMANA KADAR HEP DİNDARLARA OY VERDİM…”

Erdoğan’ın enflasyonun düşeceği tarihi sürekli ötelemesine tepki gösteren AKP’li vatandaş, “Ha bire haziran temmuzdan iyi olacak, mayıs şubattan iyi olacak… 2019’dan beri tarih yiyoruz biz, ama hep ekmeğimiz eksiliyor. Ben bu zamana kadar hep dindarlara oy verdim şimdi onların gözündeki dinsizlere oy vereceğim.” şeklinde konuştu.



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