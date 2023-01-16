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Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek

AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi, perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:15
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AKP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak

Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
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Başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifi; geçen ay AKP, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Anayasa Komisyonu, teklifi görüşmek üzere 19 Ocak Perşembe günü toplanacak. Komisyon, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini ele alacak.

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