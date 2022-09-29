AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı

Anayasa Mahkemesi’nin AK Parti’nin 2019 yılı kesin hesabında yaptığı incelemenin sonucu 29 Eylül 2022 Tarihli ve 31968 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sonuç verilerine göre, AK Parti’nin 2019 yılındaki toplam gelirleri 540 milyon 575 bin 756 lira, giderleri ise 552 milyon lira oldu. Partinin il örgütlerinin gelirler toplamı ise 157 milyon 78 bin 352 lira oldu. Bu gelirlerin 2 milyon 978 bin 217 lirası yıllık üye aidatından, 8 milyon 211 bin 172 lirası aday adaylığı özel aidatından ve 102 milyon 893 bin 400 lirası da genel merkez yardımlarından oluştu.

Personel harcaması Cumhurbaşkanlığı’nı geçti

AK Parti Genel Merkezi’nin giderleri de 366 milyon 995 bin 413 lira oldu. Bu tutarın 32 milyon 453 bin 991 lirası personel harcaması olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan memurların toplam maaşı ise 27 milyon 817 bin 437 liraydı. Yani AK Parti’nin personel harcaması, 2019 yılında, Cumhurbaşkanlığı’ndaki memurların toplam maaşının 4 milyon 636 bin 554 lira üstüne çıktı. AKP’nin il örgütlerinin personel harcaması ise Cumhurbaşkanlığı’nın memur harcamasına yaklaştı. 81 il örgütünün personel harcaması 18 milyon 142 bin 538 lira oldu.

AK Parti'nin personel harcaması

AK Parti’nin toplam personel harcaması ise 50 milyon 596 bin 529 lira. Bu miktar, Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan memurlara ödenen paranın iki katını yaklaştı ve 22 milyon 779 bin 92 lira üstüne çıktı.

AK Parti Genel Merkezi’nin haberleşme gideri

AK Parti Genel Merkezi’nin haberleşme gideri 1 milyon 257 bin 620 lira; ısınma, aydınlatma ve temizlik gideri 5 milyon 284 bin 186 lira, temsil ve ağırlama gideri 1 milyon 278 bin 390 lira, seyahat gideri 3 milyon 455 bin 44 lira, taşıma ve vasıta gideri 2 milyon 981 bin 534 lira, basın yayın gideri 12 milyon 192 bin 45 lira ve seçim gideri 166 milyon 861 bin 704 lira oldu.

Basın yayına aydınlanmadan daha fazla para harcandı

AK Parti Genel Merkezi’nin harcamaları güne bölündüğünde, basın ve yayına harcanan para ısınma, aydınlatma ve temizliğe harcanan miktarın iki katını aştı. AK Parti Genel Merkezi’nin günlük ısınma, aydınlatma ve temizlik gideri 14 bin 477 lira, seyahat gideri 9 bin 465 lira, basın yayın gideri 33 bin 402 lirayı buldu.