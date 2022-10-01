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Saray’ın bir günlük harcamasını kazanmaya öğretmenin, polisin ömrü yetmiyor

Sayıştay Başkanlığı tespit etti Saray'ın giderlerinin günlüğü 10 milyonu aştığı tespit edildi. Öğretmen, polis ömrünün sonuna kadar çalışsa sarayın bir günlük masrafını kazanamıyor.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:22
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Sayıştay tespit etti Saray'ın günlük harcaması 10 milyonu aştı. Saray'ın bu harcamasına öğretmenin polisin ömrü yetmiyor

Saray’ın bir günlük harcamasını kazanmaya öğretmenin, polisin ömrü yetmiyor
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Sayıştay Başkanlığı, Saray’ın giderlerinin günlük 10 milyonu aştığını tespit etti. Ancak sabit gelirli bir vatandaş ömrü boyunca çalışsa bile Saray’ın bir günde harcadığı 10 milyon lirayı kazanamıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ” Senin benim sırtımdan harcıyorlar. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

TELE 1'in haberine göre dış borcu 450 milyar doları geçen Türkiye’nin “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek yapılan bin 150 odalı Saray’ı, bütçeden günde 10 milyon lira yiyor. Saray’ın dudak uçuklatan masrafı karşısında vatandaşın durumu ise içler acısı. Atatürk’ün gençliği emanet ettiği öğretmenler ömürleri boyunca çalışsa bile Saray’ın 24 saatlik harcamasını kazanmıyor. Hesaplamalara göre bir öğretmenin, Saray’ın bir günlük harcamasını kazanabilmesi için tam 100 yıl çalışması gerekiyor.

Kaymakam, mühendis, doktor ve polislerin durumu da öğretmenlerinkinden farklı değil. Sabit gelirli hiçbir yurttaşın ömrü 10 milyon lirayı kazanabilmek için yetmiyor.

“HALK YERLERDE SÜRÜNÜYOR”

TELE1’in mikrofon uzattığı bir vatandaş “Saray varsa halk yerlerde sürünmüyor. Saraydakinin sokaktakinden haberi yok. Bu ‘bazı’ harcamalar nedeniyle bu haldeyiz. 10 milyonu da geçer 15 milyonu da geçer. Biz asgari ücretle burada can çekişiyoruz” diye konuşarak duruma tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise “Oranın harcaması biter mi? Senin benim sırtımda harcananlar bunlar. Haramdan söz ediyorlar ama haramın en büyüğünü onlar yapıyor. Haram olsun ne diyeyim” ifadelerini kullandı.

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Doğrucu
1.10.2022 11:13
Benim hakkımdan 1 kuruş bile varsa haram olsun, öbür dünyada karşıma çıksınlar!  
 
Poyraz
1.10.2022 10:59
Tasarrufu halk yapar saray yapmaz mazallah yoksa itibari zedelenir  
 
Orhan Tepe
1.10.2022 10:31
Karl Marks çok haklıymış  
 
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