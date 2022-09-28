Halkbank için kader günü. Saat 17.00’de toplanıyorlar

ABD Anayasa Mahkemesi, bugün Türkiye saatiyle 17.00'deki toplantısında Halkbank’ın temyiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendirecek.

Toplantıda, Anayasa Mahkemesi hakimleri dosyaya giren evrakları inceleyerek, Halkbank davasının mahkemede takvime alınarak görülüp görülmemesi konusunda kişisel görüşlerini bildirecek. Anayasa Mahkemesi hakimlerinin toplantısı kapalı oturumda gerçekleşecek.

Şimdiye kadar geçen süreçte Halkbank, ABD Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu 2 Ağustos tarihli itiraz dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir kamu kuruluşu olduklarını belirterek, ABD’de “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na” göre yargılanamayacaklarını savunmuştu.