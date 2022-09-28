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Halkbank için kader günü. Saat 17.00’de toplanıyorlar

ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın temyiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendirmek için toplanıyor.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 14:13
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Halkbank için kader günü. Saat 17.00’de toplanıyorlar

Halkbank için kader günü. Saat 17.00’de toplanıyorlar
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ABD Anayasa Mahkemesi, bugün Türkiye saatiyle 17.00'deki toplantısında Halkbank’ın temyiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendirecek.

Toplantıda, Anayasa Mahkemesi hakimleri dosyaya giren evrakları inceleyerek, Halkbank davasının mahkemede takvime alınarak görülüp görülmemesi konusunda kişisel görüşlerini bildirecek. Anayasa Mahkemesi hakimlerinin toplantısı kapalı oturumda gerçekleşecek.

Şimdiye kadar geçen süreçte Halkbank, ABD Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu 2 Ağustos tarihli itiraz dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir kamu kuruluşu olduklarını belirterek, ABD’de “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na” göre yargılanamayacaklarını savunmuştu.

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Ferit
28.09.2022 14:34
Akp iktidarda kalsın diye ülke menfaatleri pazarlık yapılıyor  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
28.09.2022 14:17
Akp ve Bay Recebim ABD,ye bazı garantiler verdiyse bu dava kapanmıştır hamdolsun  
 
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