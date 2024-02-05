AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan 6 Şubat anısı. "Kucağında çocuğunun cesediyle gelen bir baba 'Devletimiz var olsun' dedi"

AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, konuk olduğu canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 1. Yıldönümüne girilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin konuşan Kurum, deprem sürecinde bölgedeki bir anısını anlattı.

“KUCAĞINDA ÇOCUĞUNUN CESEDİYLE GELEN BİR BABA BANA 'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN' DEDİ”

“6 Şubat'ta yüreğimizde büyük bir acı ile uyandık. Bir taraftan acı ile karşı karşıyasınız ama bir yandan da müdahale etmek zorundasınız. Polis telsizi ile birlikte iletişim kurabilmek adına hızlı bir şekilde harekete geçtik. Ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. İçiniz dolu. Ama bir taraftan da kucağında çocuğunun cesediyle gelen bir baba bana 'Allah devletimize zeval vermesin' diyor.

Bu acıları yaşadık. Hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlattık. Arama kurtarma ekipmanlarımızı sevk ettik. 11 ilde eş zamanlı arama kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Her gün bir ilde ilçeleriyle birlikte geziler yaptık.

Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları ulaştırdık.”

KİMSEYİ ‘AÇ VE AÇIKTA’ BIRAKMAMIŞLAR

“Biz depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Gerek 99 depremi, gerek en son Pazarcık depreminde milyon dolarlık kayıplar oldu. Tüm dünya pandemi, enflasyon krizi süreci yaşarken 11 ili etkileyen bir afet oluyor. 11 il etkileniyor ve siz o 11 il için kenetleniyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz. Biz orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Hamdolsun kimseyi aç ve açıkta bırakmadık.

Oradaki demografik yapıyı da koruyarak o bölgenin ihtiyacı neyse ona göre ihtiyacı gideriyoruz. İnşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız.”

“ORADAKİ İNSANLAR VAATLERE İNANMIŞ VE ERDOĞAN’DAN YANA REKOR OY KULLANMIŞ”

Deprem bölgesinde insanlar türlü dertlerle boğuşurken oy konusuna değinen Kurum, “Kriz doğru yönetilmiş ki milletimiz destek olmuş. Oradaki sürecin algısı doğru yönetilmiş ki insanlar bu vaatlere inanmış. O zamanlar muhalefet ne vadetmişti. Milletimiz sayın Cumhurbaşkanından yana irade ortaya koydu ve rekor derece oy aldık. Puanı halk verdi ve 28 Mayıs seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yaptılar. Bugün depremzede kardeşlerimize ağıza alınmayacak laflar ettiler ama onlar Cumhurbaşkanımıza güvendiler ve güvenleri boşa çıkmadı.” diye konuştu.