AKP’nin Avcılar adayı ilave 1 kat imar artışı vaat etti. Depremden hiç mi ders almadınız

31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala adaylar vaatlerini sıralamaya başladı. Ancak bazı adaylar vatandaştan sırf oy alabilmek için geçmişten hiç ders almamış gibi görünüyor.

'İLAVE 1 KAT VERİYORUZ'

1999 depreminde İstanbul’un en çok etkilenen ilçelerinden biri olan Avcılar’dan AKP’nin aday gösterdiği Abdullah Küçükoğlu’nun verdiği 1 kat imar artışı vaadi de adeta pes dedirtti.

Küçükoğlu, sosyal medyada yayınlanan kat imar artışı vaadinde vatandaşlarla yaptığı konuşmasında ‘Kentsel dönüşüme de ilave 1 kat veriyoruz’ ifadelerini kullandı.

6 Şubat depreminin yıldönümünde on binlerce vatandaşımızın kaybedildiği felaketten ders alınmadan verilen 1 kat ilave imar artışı ise tepkilere neden oldu.

AKP’NİN ÜSKÜDAR ADAYI DA İLAVE KATI HATIRLATTI

Bütün uzmanlar tarafından gelecekte beklenen İstanbul depremine yönelik önlem almak yerine kat artışı vaadinde bulunan Avcılar adayı Abdullah Küçüoğlu’nun yanı sıra AKP’nin Üsküdar adayı Hilmi Türkmen’in de aynı vaadi verdiği ve CHP’nin ‘Hayır’ oyuna rağmen bunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Seçim öncesi Üsküdar’da geçmiş dönemde yaptıklarını hatırlatan Türkmen, astırdığı afişlerde bu durumu hatırlatarak, ‘‘CHP’nin ‘Hayır’ oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik’’ yazdırdığı görüldü.

1999 DEPREMİNİN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ İLÇE

Öte yandan 17 Ağustos 1999 yılında Kocaeli başta olmak üzere Marmara’da büyük yıkıma sebep olan 7.4 şiddetindeki deprem İstanbul’da ise en çok Avcılar’ı etkilemişti.

İlçede, 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.

AVCILAR DEPREME DAYANIKLI MI?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı.

İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Avcılar deprem riskine de yer verildi.

AVCILAR DEPREMDE NE KADAR HASAR ALIR?

İBB’nin yayınladığı rapora göre Avcılar için yaşanacak bina hasar tahminleri aşağıdaki gibidir:

ÇOK AĞIR HASARLI BİNA: 233

AĞIR HASARLI BİNA: 1.261

ORTA HASARLI BİNA: 5.545

HAFİF HASARLI BİNA: 9.285

NE KADAR CAN KAYBI YAŞANIR?

Raporda belirtilen Avcılar için olası can kaybı, ağır yaralı, hafif yaralı ve hastanede tedavi sayısı aşağıdaki gibidir:

CAN KAYBI: 465

AĞIR YARALI: 239

HASTANEDE TEDAVİ: 1.385

HAFİF YARALI: 2.799