Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Saat 04.17'de Hatay

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti.

Acılar daha dün gibi tazeyken, depremlerde yaşamını yitirenlerin yakınları depremin yıldönümünde, Hatay’da bulunan Yunus Emre Parkı’nda ve Köprübaşı mevkiinde anıldı ve yürüyüş yapıldı. Anmalarda acılı yakınlar hep bir ağızdan “Unutmak yok affetmek yok helalleşmek yok” sloganları attı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerdeki can kaybı, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un tartışma yaratan açıklamaları önce "50 bin 96" olarak açıklanmıştı. Kurum'un "En son Kahramanmaraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50 bin canımız gitti mi? Gitti. İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş” açıklamaları sonrası ise 50 bin 96 can kaybı sayısı güncellendi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni sayının 53 bin 537 olduğunu duyurdu.

SAAT 04:17'DE HALK "SESİMİ DUYAN VAR MI?" DİYE BAĞIRDI! UNUTMAK YOK...

Depremin meydana geldiği saat 04.17’de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Bölge halkı, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi. Her iki anmada da sık sık, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları atıldı.

ETKİNLİĞE KİMLER KATILDI

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için Hatay’da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı’nda iki ayrı anma etkinliği düzenlenirken, Köprübaşı’ndaki anma törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

Yunus Emre Parkı’ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları bulundu.

Anma görüntüleri ve sloganlar pek çok sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MURAT KURUM NE DEMİŞTİ

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında "130 bin canımız gitmiş ya, 11 ilde deprem oldu bakın İstanbul 11 ile yetişir. İstanbul’a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet diye bir şey kalmaz" demişti.

Kurum’un 130 bin açıklaması 6 Şubat felaketinde aslında daha fazla can kaybı olduğu yönündeki iddiaları yeniden ortaya çıkmıştı.

Resmi verilere göre 50 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklaması tartışılan Kurum'un 130 bin can kaybı için Cumhuriyet tarihindeki tüm depremleri kastettiği söylenmişti. Yerlikaya ise vefat edenlerin sayısını 53 bin 537 olarak duyurmuştu.