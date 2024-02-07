Özhaseki depremzedeler için deprem kadar yıkıcı açıklama yaptı. Evimiz iyi ki yıkılmış bize villa gibi ev verdiniz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNNTürk’te Fulya Öztürk’ün yayınında akıllara durgunluk veren, vicdansızca açıklamalarda bulundu. Özhaseki’nin yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki topladı.

Özhaseki, iktidarın yaptığı evleri överek depremzedelerin kendisine “Valla yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz” dediklerini savundu.

Özhaseki yayında şu ifadeleri kullandı:

"9 ŞİDDETİNDE DEPREM GELSE BİLE BUNLARIN YIKMASI MÜMKÜN DEĞİL"

“Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok daha yüksek. Eski köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile bunların yıkması mümkün değil.

"YIKILDIĞI İYİ OLMUŞ MİS GİBİ VİLLA VERDİNİZ"

Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri hep şunu söylüyor: Allah razı olsun, bak evimiz yıkıldı ama (eğer ölüleri yoksa), valla yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz.

NE OLMUŞTU?

2 Şubat 2024 tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısında konuşmuş ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısını güncellemişti.

Yerlikaya'nın depremin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen bunu yapmasındaki en büyük sebep ise, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un yaptığı "130 bin kişi hayatını kaybetti" açıklamasıydı.

Kurum katıldığı canlı yayında "130 bin canımız gitmiş ya, 11 ilde deprem oldu bakın İstanbul 11 ile yetişir. İstanbul’a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet diye bir şey kalmaz" demişti.

Bu açıklama üzerine Yerlikaya vefat edenlerin sayısını 53 bin 537 olarak değiştirdi ve resmi kayıtlara depremdeki can kaybı 53 bin 537 olarak geçti.