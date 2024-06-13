AKP'nin Kahramanmaraş'ta aday gösteremediği isme ödül gibi yeni görev. 6 Şubat'ta halkın tepkisini çekmişti

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’den AKP’ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı atamalar sürüyor. Bir önceki dönem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olan Hayrettin Güngör, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak atandı.

Atamayı sosyal medya hesabından paylaşan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş bulunmaktayım. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kadim medeniyet şehrimiz Hatay’a, gece gündüz hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güngör, 6 Şubat depremlerinin ardından tepkilerin odağı haline gelmişti. Depremin öncesinde vatandaşların yetersiz bularak eleştirdiği için eleştiri oklarının hedefi olan Güngör, depremin ardından da organizasyon konusunda eleştirilmiş ve 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmemişti.

YARDIMLARI VEKİLLERE DAĞITMIŞTI

Güngör’ün genel sekreter olarak atandığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı görevine ise yakın zamanda Gökhan Yıldırım atanmıştı. Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalmış ve daha sonra görevine dönmüştü.

Yıldırım’ın belediye personellerini toplayarak onları tehdit ettiği video ortaya çıkmıştı. Ayrıca, Güngör, Kahramanmaraş Belediye başkanı olduğu esnada deprem sonrasında 600’ü vekillere olmak üzere TBMM’ye 1000 adet koli yollamıştı.