AKP'nin kalesinde İmamoğlu'na yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte bayramın ikinci gününde memleketi Trabzon’a gitti.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan İmamoğlu’nu CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve vatandaşlar karşılarken, İmamoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu Vakf-ı Kebir ekmeği hediye edildi.

Davul zurna ve horon ekibiyle karşılanan İmamoğlu, yoğun ilgiden dolayı havalimanı dışında bekleyen aracına gitmekte zorlandı.

"SİZİ YÜREKTEN, YÜREKTEN KUCAKLIYORUM"

“Trabzon seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla aracının başında kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, “Zahmet ettiniz, bütün hemşehrilerime güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinizin ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Güzel şehrimizin, büyüklerimizin ellerinden öperim. Güzel ablalarımız gelmiş. Sizi yürekten, yürekten kucaklıyorum, iyi ki varsınız. Yarın İstanbul'umuzun inşallah çok güzel eşleşerek iyi hizmetler yapacağı Ortahisar Belediyesi'nde buluşalım. Tamam mı? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar” ifadelerini kullandı.