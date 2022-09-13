13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AKP'nin kalesinde utanç görüntüleri. Vatandaş defter kalem için birbirini ezdi

AKP'nin kalesinde utanç görüntüleri. Vatandaş defter kalem için birbirini ezdi

AKP’nin kalesi Konya’da vatandaşın ekonomik durumu gözler önüne serildi. Ereğli Belediyesi’nin dar gelirli öğrenciler için yaptığı kırtasiye yardımında vatandaşlar birbirini ezdi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 18:32
Takip Et

AKP'nin kalesinde Konya'da vatandaş defter kalem için birbirini ezdi

AKP'nin kalesinde utanç görüntüleri. Vatandaş defter kalem için birbirini ezdi
+
Aa
-

AKP’nin genel ve yerel seçimlerde oy patlaması yaptığı Konya’da vatandaş kırtasiye yardımı için birbirini ezerken ortaya çıkan görüntüler Türkiye’nin durumunu ortaya koyarken izleyenleri utandırdı.

Türkiye’de 2022 -2023 eğitim öğretim yılı açılırken aileleri çocuklarını okula gönderememe korkusu sardı. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz vatandaşların gıda ihtiyaçlarını bile gidermesinin önüne geçerken aileler çocuklarına defter kalem almanın yollarını arıyor. Bu doğrultuda Konya'da MHP’li Ereğli Belediyesi dar gelirli aile öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu.

VELİLER EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Konya’daki Ereğli Kültür Merkezi'nde yapılan kırtasiye yardımında dar gelirli aileler birbirleriyle yarıştı. Dağıtım sırasında izdiham yaşanırken kimi veliler ezilme tehlikesi yaşadı. Bazı veliler izdiham anına ilişkin görüntüleri cep telefonları kamerasıyla kayıt altına alıp, duruma tepki gösterdi.

Yapılan yardım sırasında oluşan tabloya sitem eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş “İşte AKP iktidarı ve küçük ortağının ülkemizi getirdiği durum bu. Vatandaşımızın endişesi olmasın, iktidarımızla birlikte bu sorunların hepsini çözeceğiz. Az kaldı” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yalçın Türk
13.09.2022 18:45
yahu suriyelilerin yardımlarını Türk çocukların(Türklere vermiyorlar) gözüne soka soka sınıflarda dağıtıyorlar.. bize gelince insanlık dışı görüntüler.. ayıp ayıp! utanın biraz.  
 
Hasan Hüseyin Yapar
13.09.2022 18:42
AK parti ve küçük ortağın iktidarında çağ atlamak böyle birşey.  
 
stockholm sendromu
13.09.2022 18:35
yine akp ye oy verirler...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
2
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
3
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
5
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
6
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
7
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''
﻿Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''
﻿Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı
﻿UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı
﻿UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı
﻿Adanaspor'da bir dönem sona erdi
﻿Adanaspor'da bir dönem sona erdi
﻿Adanaspor'da bir dönem sona erdi
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.