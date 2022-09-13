AKP'nin kalesinde utanç görüntüleri. Vatandaş defter kalem için birbirini ezdi

AKP’nin genel ve yerel seçimlerde oy patlaması yaptığı Konya’da vatandaş kırtasiye yardımı için birbirini ezerken ortaya çıkan görüntüler Türkiye’nin durumunu ortaya koyarken izleyenleri utandırdı.

Türkiye’de 2022 -2023 eğitim öğretim yılı açılırken aileleri çocuklarını okula gönderememe korkusu sardı. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz vatandaşların gıda ihtiyaçlarını bile gidermesinin önüne geçerken aileler çocuklarına defter kalem almanın yollarını arıyor. Bu doğrultuda Konya'da MHP’li Ereğli Belediyesi dar gelirli aile öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu.

VELİLER EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Konya’daki Ereğli Kültür Merkezi'nde yapılan kırtasiye yardımında dar gelirli aileler birbirleriyle yarıştı. Dağıtım sırasında izdiham yaşanırken kimi veliler ezilme tehlikesi yaşadı. Bazı veliler izdiham anına ilişkin görüntüleri cep telefonları kamerasıyla kayıt altına alıp, duruma tepki gösterdi.

Yapılan yardım sırasında oluşan tabloya sitem eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş “İşte AKP iktidarı ve küçük ortağının ülkemizi getirdiği durum bu. Vatandaşımızın endişesi olmasın, iktidarımızla birlikte bu sorunların hepsini çözeceğiz. Az kaldı” ifadelerini kullandı.