Kırtasiye ürünlerine dev zam geliyor

Gazete Durum'da yer alan habere göre, kırtasiyecilerden öğrenci ve velileri üzecek haber geldi. Sektör temsilcileri tarafından kırtasiye malzemelerine yeni bir zammın daha geleceği belirtiliyor. Kırtasiyeci Serdar Kolsuz, "En az yüzde 25 zam bekliyoruz” dedi.

Kolsuz "Ünlü markalara yüzde 60-80 arası zam geldi. Ünlü markalar zam yaptıktan sonra açıklama olarak 'Biz kendimizi koruma altına alıyoruz' diyor. Aslında 'öyle bir maliyet artışımız yok ama olursa...' şeklinde davranıyorlar. Bu da bize ülkeler arasındaki politika gibi geliyor" dedi.

"Bir piyasa yansıması değil de geçmişe bakarak yapılan bir yansıma gibi" diyen Kolsuz "Dolayısıyla büyük firmalar böyle zam yaptıkça küçükler de onları takip ediyor. Zam yapmayacak markalar "20 liraya marka ürün alacağına, benim 5 liraya sattığım ürünü 15 liraya al" diyerek zam yapıyor. Bilinen ünlü markalar önü çektiği zaman daha küçük markalar da arkasından kendi fiyatlarını belirli bir yere revize ediyor. En az yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu.