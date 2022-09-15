Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum

Sosyal medyada paylaşılan bir video akıllara durgunluk verdi. Bir markette kaydedilen görüntülerde bir müşterinin gerçekleştirdiği akılalmaz barkod oyunu ortaya çıkarıldı.

Market çalışanı tarafından kaydedilen görüntülerde, iddiaya göre bir müşteri evde hazırladığı ve ucuz ürünlerden kestiği bir barkodu alıp fark edilmeyecek şekilde marketteki ürünün barkodunun üzerine yapıştırdı.

Videoda, bu yöntemle 100 liralık ürünün 2,75'e satın alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

KASİYER FARK ETTİ

Söz konusu olayı, markette çalışan bir kasiyer fark etti. Market çalışanları tarafından müdahale edilmesinin ardından, olayı gerçekleştiren kişinin kendisi bu olayı gerçekleştirmemiş gibi umursamaz davrandığı aktarıldı.

Görüntülerde, bu olayı yakalayan kasiyere de reçelin fiyatı olan 100 TL'nin ödül olarak verildiği belirtildi.

ALIM GÜCÜ DÜŞEN VATANDAŞ ÇARESİZ

Derinleşen ekonomik kriz daha da artıyor. Alım gücü düşen vatandaşlar zamlarla boğuşuyor. Her gün halk ekmek önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Ekmeği, şekeri, yağı daha ucuza alabilmek için saatlerce kuyruk beklenildiği oluyor. Asgari ücret 5.500 TL de olsa maaşlar cebe girmeden faturalara eriyip gidiyor. Çaresiz kalan vatandaş kara kara düşünüyor.