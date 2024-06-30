AKP'nin kurucusuyum diyen emekli isyan etti: 16 milyon emekli dilenci olduk

Yanlış ekonomi politikalarından dolayı sırtına her geçen gün daha da fazla yük yüklenen kesimlerden ilki emekliler oldu. Seçim dönemlerinde hatırlanan ancak seçimlerin sona ermesinden sonra kaderlerine mahkum edilen emekliler, enflasyonist ortamda aylık 10 bin lira ile yaşamaya çalışıyorlar.

Kiraların asgari ücreti geçtiği, açlık sınırının ise asgari ücreti aştığı ortamda 10 bin lira ile geçinmeye çalışan emekliler bulundukları her ortamda durumlarından yakınsalar da henüz kendileri için atılmış herhangi bir adım bulunmuyor.

Bu kapsamda yapılan sokak röportajları ile sosyal medyada bu durum daha da görünür durumda. Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajında kendisine uzatılan mikrofona konuşan emekli mevcut maaşı ile geçinemediğini, dilenci konumuna düştüklerini ve esnafın yüzüne bakamadıklarını söyledi.

Aldıkları maaşın 10 günde bittiğini ifade eden emekli vatandaş, 16 milyonun bu sebepten dolayı perişan olduğunu aktardı.

Emekli vatandaş kendisinin AKP’li olduğunu, AKP’nin kurucularından olduğunu fakat artık dilenci konumuna düştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı emeklilerin başa getirdiğini ancak bunun kıymetinin bilinmediğini belirtti.

Söz konusu video sosyal medyada viral olurken konu hakkında çok sayıda kullanıcı değişik pencerelerden yorum yaptı.