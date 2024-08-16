AKP'nin kuruluş yıl dönümünde zehir zemberek açıklama: Moğol istilasından beri...

14 Ağustos tarihinde 23’üncü kuruluş yıl dönümünü partisine YRP, İYİ Parti ve bağımsız siyasetçilerin katılımı ile kutlayan AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet takma töreni ile gündem oldu.

Törende partisini 23’üncü yıl dönümünde konuşma da yapan Erdoğan, partisinde değişim sinyalleri vererek “Yorulan varsa kenara çekilsin” sözlerini kullandı. 2 milletvekili ve 13 belediye başkanının transferi ile devam eden tören hakkında Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Kakışım gündem olacak yorumlarda bulundu.

TV ekranlarında da boy gösteren Kakışım, AKP’ye yönelik “Moğol istilasından veri Anadolu böyle zulum görmedi” ifadelerini kullanırken yıl dönümü hakkında da hayırsız olsun yorumunda bulundu.

“BÖYLE BİR PARTİ KALMAYACAK”

Kakışım sözlerinin devamında birkaç sene sonra AKP diye bir partinin kalmayacağını ve iktidardan düşer düşmez tedavülden kalkacağını aktardı. Bununla beraber geçmişte AKP’li olanların da partinin tedavülden kalkmasından sonra “Ben AKP'li değildim” diyeceklerini de söyleyen Kakışım’ın ifadeleri şu şekilde oldu:

“Hayırsız olsun. Moğol istilasından beri Anadolu böyle zulüm görmedi. Ama merak etmeyin, birkaç sene sonra muhtemelen böyle bir parti bile kalmayacak, iktidardan iner inmez tedavülden kalkacak. Geçmişte en azılı AKP'li olanlar bile "Ben AKP'li değildim" diyecek.”