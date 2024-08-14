Flaş... Flaş... DEM Parti’den AKP’ye iki transfer

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Flaş... Flaş... DEM Parti’den AKP’ye iki transfer

DEM Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AKP’ye geçiyor.

Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin belediye başkanı seçilen Mehmet Begit ve Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinin belediye başkanı Mehmet Ali Budak, AK Parti’ye katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı partilerden gelen belediye başkanları ile birlikte Begit ve Budak’a rozet takacak.

Begit, 29 Nisan’da, Budak ise 9 Ağustos’ta DEM Parti’den istifa etmişti. Begit’in istifasının ardından ilçede istifa çağrıları yapılmış ve eylemler düzenlenmişti. 8 Mayıs’ta DEM Parti Birecik İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlenmiş ve Begit’in ağabeyi Halil Begit gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Halil Begit, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, AK Parti’nin Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ı da ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Ancak Gülpınar’ın bu görüşmelere kapıyı kapattığı belirtildi.

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