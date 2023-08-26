AKP'nin 7 büyükşehir adayını sosyal medyada paylaştılar. AKP'nin içinden yaydırıldı

Editör: Ersoy Özdem
2024’te yapılacak yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. AKP’nin seçim için yaptığı çalışmalar bir bir ortaya çıkarken iddialar da geliyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. AKP’nin olası 7 Belediye Başkan adayı sosyal medyada paylaşıldı.
Bilgilerin AKP’nin içinden yaydırıldığı iddia edildi.
Videoya göre,
Hulusi Akar- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Sinan Oğan- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Süleyman Soylu- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Mustafa Varank- Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Mevlüt Çavuşoğlu- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Murat Kurum- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Ömer Çelik- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Sosyal medyada paylaşılan bu videonun gerçekliği ise merak konusu oldu.
Öte yandan daha önce ortaya çıkan iddialarda AKP'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlardı:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen