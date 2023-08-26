AKP'nin 7 büyükşehir adayını sosyal medyada paylaştılar. AKP'nin içinden yaydırıldı

Yerel seçimler için çalışmalar devam ederken sosyal medyada AKP'nin olası 7 Büyükşehir Belediyesi için seçebileceği başkan adayları paylaşıldı.

AKP'nin 7 büyükşehir adayını sosyal medyada paylaştılar. AKP'nin içinden yaydırıldı

Editör: Ersoy Özdem

2024’te yapılacak yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. AKP’nin seçim için yaptığı çalışmalar bir bir ortaya çıkarken iddialar da geliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. AKP’nin olası 7 Belediye Başkan adayı sosyal medyada paylaşıldı.

Bilgilerin AKP’nin içinden yaydırıldığı iddia edildi.

Videoya göre,

Hulusi Akar- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

Sinan Oğan- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

Süleyman Soylu- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

Mustafa Varank- Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

Mevlüt Çavuşoğlu- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

Murat Kurum- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

Ömer Çelik- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

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Sosyal medyada paylaşılan bu videonun gerçekliği ise merak konusu oldu.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan iddialarda AKP'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlardı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

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