Sinan Oğan'ın seçimden sonra lüks araba aldığı ortaya çıktı. 'Emekli maaşı ile zor geçiniyorum' demişti, aracın fiyatı dudak uçuklattı

Seçimlerden önce "Emekli maaşıyla zor geçiniyorum" açıklamaları yapan Sinan Oğan hakkında 'lüks otomobil' iddiası geldi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık" iddiasında bulundu.

Zeyrek yazısında "Erdoğan'ın 'kimseyi göndermeyeceğiz' sözünden 'mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız' noktasına gelmesi çok kısa sürmüştü. Sonra pazarlıklar başladı. Üç gün sonra 22 Mayıs'ta Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu ve iktidarın göçmen politikasında kendi savunduğu noktaya geldiğini söyledi. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın bir mensubu olarak iktidara gelmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

"12 MİLYON LİRALIK BİR ALMAN ARABASINA BİNİYOR ARTIK"

Ancak 7 Mayıs'ta TRT ekranında sıraladığı vaatler konusunda sus pus oldu. Aynı zamanda hemşerim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde "Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık" dedi.

'IĞDIRLI BİR GALERİCİNİN ARABASI' DEDİ

Ben gayet normal karşıladım. Mensubu olduğu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden "mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz" noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti. Arkadaşım şöyle bir detay verdi: "Sordum, 'Iğdırlı bir galericinin arabası' dedi."