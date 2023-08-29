Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması

2024 Mart yerel seçimlerine 1 yıldan az bir süre kaldı. Partiler çalışmalarına başladı, partilerden açıklamalar ve iddialar da art arda geliyor.

İstanbul Büyükşebir Belediyesi Başkanlığı’na aday olacağı iddia edilen AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım iddialara yanıt verdi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Yıldırım İBB'ye aday olmayacağını açıkladı.

“SIRAMIZI SAVDIK”

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Ama madem herkes şu aday olacak bu aday gösterilecek diye yazıyor ben de kim aday olmayacak diye yazayım istedim. Ahaber’de, “Memleket Meselesi” programında AKP Genel Başkan vekili Binali Yıldırım’la birlikteydik. Biliyorsunuz Binali Bey 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Kendisine bu seçimde aday olup olmayacağını sordum.

Yıldırım’ın cevabının ise Selvi böyle olduğunu yazdı:

“Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim"

Öte yandan 2019 yılındaki seçimlerde AKP'nin adayı olan Yıldırım Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybetmişti.