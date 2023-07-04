İstanbul'da ekmek bugün zamlanıyor. Fiyatı belli oldu

İzmir'de ekmeğin fiyatının 7 liraya çıkmasının ardından, bugün İstanbul'da da ekmeğe zam gelecek. 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olması, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesi bekleniyor.

İstanbul'da ekmek bugün zamlanıyor. Fiyatı belli oldu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da ekmek zammı için bugün toplanacak olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Komitesi’nin kararı bekleniyor.

Komitenin eski Başkanı Hasan Demir, bugünkü toplantıda yüzde 33’lük zam talebin görüşüleceğini belirtti.
İstanbul’da şu anda 240 gram ekmek 6 liradan, 200 gram ekmek ise 5 liradan satılıyor.

Demir, 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söyledi.

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