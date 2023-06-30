Bir ilde daha ekmek ve simide zam geldi

Sakarya'da girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmeğe istenen zam onaylandı. Buna göre, 250 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Simit ise 6 liradan 7,5 liraya çıktı.