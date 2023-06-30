Bir ilde daha ekmek ve simide zam geldi

Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran'da onaylanmıştı.
Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.
SİMİT DE ZAMLANDI
Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simit de zamdan nasibini aldı.
Buna göre 200 gramı 6 liradan satılan simit de 7,5 liraya yükseldi.
Yeni tarifede fiyatlar şu şekilde oldu:
250 gram ekmek 7,50 lira
500 gram ekmek 15 lira
1,050 gram ekmek 30 lira
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