AKP’nin Tekirdağ adayı olması beklenen Cüneyt Yüksel'in 'maklube' sofrasından fotoğrafı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıklayacak.

Kesin olmayan bilgilere göre, Erdoğan’ın açıklayacağı iller ve aday gösterilecek isimler de netleşti.

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, Antalya’da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, İzmir’de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, Hatay’da da eski İl Başkanı Mehmet Öntürk’ün aday gösterileceği öne sürüldü.

Tekirdağ’da ise eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in isminin açıklanması bekleniyor.

‘MAKLUBE’ SOFRASINDAN FOTOĞRAFI ÇIKTI

İsminin gündeme gelmesinin ardından, AKP’nin Tekirdağ Büyükşehir Başkan Adayı olması beklenen Cüneyt Yüksel’in, ‘maklube’ sofrasından fotoğrafı ortaya çıktı.

Cüneyt Yüksel - En sağda

Söz konusu fotoğrafı hükümete yakınlığı ile bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, 2017 yılında sosyal medya hesabından paylaşmış.

Yüksel için ‘FETÖ’ imasında bulunan Güler, paylaşımına, “Bu maklube sofrasındakilerin bazıları tutuklu bazıları da kaçtı. Biri de himaye görüyor! Himaye eden hesabını tabii ki verecek. Az sabır” notunu düşmüş.

MELEK MOSSO KRİZİYLE DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Yüksel, geçtiğimiz yıl yaşanan Melek Mosso kriziyle de adından söz ettirmişti.

PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan eden Mosso, “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” ifadelerini kullanmıştı.

Sözleri iktidara yakın kesimlerin tepkilerine neden olan ve hedef gösterilen Mosso’ya AKP’li belediyelerin konser verdirmemesi, yaklaşan konserlerinin de iptal edilmesi talep edilmişti.

Ancak tepkilere rağmen konseri iptal etmeyen Yüksel, Kiraz Festivali’nde Mosso ile sahneye çıkarak şarkı söylemişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Belediye Başkanlığı görevine ise vekaleten AKP’li meclis üyesi Hüseyin Uzunlar getirilmişti.