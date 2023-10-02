AKP'den mülakat konusunda yeni açıklama. Hani kaldırılacaktı?

Son günlerde gündemde olan 'mülakatlar kaldırılacak mı?' tartışmasıyla ilgili AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'den mülakat konusunda yeni açıklama. Hani kaldırılacaktı?

Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Genel Seçimleri öncesindeki vaatleri arasında yer alıyordu.

AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu TGRT'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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AKP seçim süresince verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini söyleyen Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti iddialarını ortaya koyar ve bunun süreç itibariyle hayata geçtiğini görürsünüz. Kurullar bu konudaki çalışmalarını ve düzenlemelerini yapıyorlar.

Her konuda yaptıkları gibi. Yani şunu ifade etmemiz lazım AK parti seçimde verdiği bütün sözleri yerine aynen getirir diğer partilerle asla karşılaştırılamaz kıyaslanamaz. Hep birlikte göreceğiz. Süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce mülakat konusuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Benim açımdan öğretmenliği tüm mesleklerden daha önemli görüyorum. Burada kendi üstüme bir sorumluluk alıyorum. İkinci kısım adalet. Benim üstüme düşen şey Cumhurbaşkanımıza ulaşan şikayetleri giderecek adil, objektif ve şeffaf bir mülakat mekanizması oluşturmak.

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Üçüncü olarak da bize öğretmen atamalarıyla ilgili mevcut mevzuatta kanun diyor ki KPSS puanını, sonrasında 3 katı aday mülakata davet edilir ve mülakat notuna göre atama yapılır diyor. Böyle bir mevzuat varken üstüme düşen görevi yapmam gerekiyor. Sadece mülakat notuyla atama yapılmasını doğru bulmadık. Yüzde 100 mülakat etkisini yarıya düşürüyoruz dedik. Adalet, şeffaflık ve benzeri konularda tedirginliği olan kişilere de bir garanti verdim.

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