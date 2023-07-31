Erdoğan'a oy veren AKP'li kadının büyük itirafı. AKP Kadın Kolları üyesi teyze ‘Erdoğan bizi kandırdı’ dedi

Editör: Bengü Zorlu

Youtube'da yayınlanan Zeyrek kanalında sorulan sorulara çarpıcı yanıtlar veren teyzenin açıklamaları sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

“ERDOĞAN İNSANLARI RESMEN KULLANDI”

“Benzine yine zam geldi 40 liraya doğru gidiyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren vatandaş, “Türkiye’yi mahvetti. Ben de AKP’liyim. Kadın kollarındayım. Erdoğan’a sormak lazım. Oyları alana kadar mıydı? İnsanları resmen kullandı. Emekli maaşı 15 bin lira oluyor dedi, nerede? 7 bin 500 lira maaş alıyoruz. 7 bin 500 de kira veriyoruz. Biz nasıl geçineceğiz?” diye sordu.

AKP’nin, “Bu ekonomiyi bizden başka kimse düzeltemez demişlerdi” açıklaması hatırlatılan kadın, “Daha kötüye gidiyoruz. Türkiye iflasa gidiyor aslında ama kimsenin haberi yok. Marketler her gün etiket değiştiriyor. Niye önüne geçilmiyor? Hani pandemide hep yasaklar vardı niye şimdi yok? Türkiyemiz çok kötü bir durumda. Bir de Suriyelileri koydu başımıza. Zaten Suriyelilerden nefret ediyorduk. Türkiye hep Suriyeli, Afgan ve Araplarla dolmuş” yanıtını verdi.

“AKP BİZİ KANDIRDI”

Seçimden önce bunları fark etmediğini söyleyen vatandaş, “Fark etmedik. Kandırıldık. AKP kadın kollarının bir üyesi olarak çok destek verdik, oy topladık ve şu an kendimden nefret ediyorum. Telefonumun müziği bile AKP’nin. Telefon müziğini değiştirmedim ama kalbimi değiştirdim” dedi.

“AKP KADIN KOLLARI’NDA ÇALIŞTIĞIMA PİŞMANIM”

“Bugün seçim tekrarı olsa oyunuzu Kılıçdaroğlu’na mı Erdoğan’a mı verirsiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi; “Kılıçdaroğlu’na vermem. Tayyip Erdoğan’a vermem. Kılıçdaroğlu zaten Türkiye’yi yönetemez, bu bir gerçek. Oy kullanmam. Ama Tayyip kazanırsa Türkiye tamamen bitmiştir. Türkiye zaten satılmış. Gerçekten yanılmışız. İnsanları çok güzel oyuna getirdi. Mitinglerde o kadar vaat verdi, şimdi marketlerin önünden geçemiyoruz. Ne kadar insanlar direnecek bu pahalılığa? Türkiye bitti ama Tayyip’i de bitirsinler. Artık o koltuktan çıksın. AKP kadın kolları olarak çalıştığıma pişmanım.”

Oy verecek bir adayın bulunmadığını ifade eden vatandaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da istemediğini ve Türkiye’yi yönetebilecek bir adam olması gerektiğini söyledi.

“VATANDAŞI DOYUR ÖNCE”

Fahiş fiyat artışlarından yakınan teyze, “Marketlerde 50 liranın altında bir ürün yok. 7 bin 500 kira verip de Nasıl geçineceğiz? Kiraların önüne geçemedi daha. Etten vazgeçtik zaten. Emekliyi de öldürdü, çalışanı da öldürdü. Hadi biz emekliyiz, gençler ne olacak? Benim emekli maaşımdan kesip Suriyelilere para veriyorsun. Onlar Türkiye vatandaşı değil ki, sen Türkiye’dekileri doyur önce. Türkiye’ye gelip çocuk doğuruyorlar çünkü bakılıyorlar. Niye ben çocuğuma bakamıyorum?” dedi.

Seçimden önce Erdoğan’ın Suriyelileri göndermeyeceğini söylediği hatırlatılınca AKP Kadın Kolları’ndan çalışan vatandaş, eşiyle beraber AKP’ye oy verdiklerine bin pişman olduklarını söyledi.