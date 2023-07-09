AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”

Gazeteci Nuray Babacan AKP’nin yeni planlarını açıkladı. Kulislerle ekonomi söylemlere ağırlık verme yönünde görüşün ağır bastığını belirten Babacan, "Hemen minareye kılıf hazırlanıp büyüklere masallar tadında önerilerin geliştirildiğini söyleyelim” dedi.

AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında, "AKP’de çok şey oluyor. Bir yanda ekonomik yangın, diğer yanda değişim. Zamları acele yapıp seçime kadar unutturma çabaları ve tabii yerel seçim kulisleri… Genel merkezde yapılan strateji toplantıları tam da bu kafa karışıklığının yansıdığı arena gibi. Yeni faiz politikasından dert yananlar, yapılanı yeterli bulmayıp Şimşek’e destek çıkanlar… Ne ararsanız var." ifadelerini kullandı ve AKP'nin planlarını anlattı.

Toplantıda, bir parti yöneticisinin, “Biz şimdiye kadar düşük faiz dedik, nass dedik, şimdi tam tersi politika söz konusu. Her gün Meclis’te dayak yiyoruz. Verecek yanıtımız olmuyor. Muhalefet bu konuyu sürekli işliyor. Buna yönelik söylem geliştirmeliyiz” dediğini aktaran Babacan, "Hemen minareye kılıf hazırlanıp büyüklere masallar tadında önerilerin geliştirildiğini söyleyelim. Yeni söylem, 'AKP’nin ilk 10 yılında dönüştürücü reformlar vardı. Ama bir yerden sonra yoğun saldırılar, FETÖ, pandemi, bölgemizdeki savaşlar, mecburen korumacı politikalara geçmemize neden oldu. Şimdi tamamlayıcı reformlara geçiyoruz' üzerine kurulacak. Bilginize…" diye yazdı.

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