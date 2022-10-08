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Baro genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadı. AKP'nin çoklu baro düzenlemesi tutmadı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen İstanbul 2 Nolu Baro’nun genel kurulu yeterli katılım olmaması sebebiyle toplanamadı. Baro 15-16 Ekim tarihlerinde 2. Olağan Genel Kurulu’nu yapmak üzere ikinci kez toplanacak.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 19:20
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen İstanbul 2 Nolu Barosu yeterli katılım sağlanamadığı için genel kurulunu düzenleyemedi

Baro genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadı. AKP'nin çoklu baro düzenlemesi tutmadı
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AKP'nin 2021 yılında Meclis'ten geçirdiği 'çoklu baro' düzenlemesinin ardından kurulan ve iktidara yakın 3 bin 115 üyesi olan İstanbul 2 Nolu Baro'nun genel kurulu, yeterli katılım olmadığı için toplanamadı. Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Gelenek haline geldi, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamıyor, ikinci toplantıda seçimi yapacağız" dedi.

İstanbul 2 Nolu Baro'nun birinci genel kurulu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bugün (8 Ekim 2022 Cumartesi günü) gerçekleştirildi. Stajyer avukatlarla birlikte 3 bin 115 üyesi olan İstanbul 2 Nolu Baro Genel Kurulu, düşük katılım nedeniyle 15-16 Ekim 2022 tarihlerine ertelendi.

"BÜTÜN SEÇİMLER GELENEK HALİNE GELDİĞİ İÇİN İKİNCİ GENEL KURULDA YAPILIYOR"

Geçtiğimiz günlerde yeniden baro başkanlığına aday olduğunu açıklayan baronun mevcut başkanı Avukat Yasin Şamlı, ertelenen genel kurulla ilgili olarak şunları söyledi:

"İstanbul 2 Nolu Baro olarak 8-9 Ekim'de eğer nisap sağlanamazsa 15-16 Ekim'de 2. Olağan Genel Kurulumuzu yapmak üzere karar aldık.

Teamül gereği birinci toplantıda nisap genellikle sağlanamıyor. Nisap dediğimiz oy kullanacak üyelerimizin yarıdan bir fazlasının gelmesi gerekiyor.

Bütün seçimler gelenek haline geldiği için ikinci genel kurulda yapılıyor. Bugün de öyle oldu. Nisap sağlanamadığı için tutanağımızı tutuk.

“2 BİN 558 ÜYE OY KULLANABİLECEK”

“İnşallah genel kurulumuzu 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Şu anda baroda oy kullanabilecek listedeki avukat sayımız 2 bin 558 üyemiz oy kullanabilecek.

Toplam üye sayımız ise stajyerlerimiz ile birlikte 3 bin 115. Şu ana kadar başka başkan adayımız olmadı. Ama her an aday çıkma ihtimali olabilir."

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