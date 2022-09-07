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  • Hakim ve savcıya MHP sürgününe İzmir Barosu'ndan sert tepki. HSK'ya Yargı Sahiden Bağımsızmış başlıklı bir yazı gönderdi

Hakim ve savcıya MHP sürgününe İzmir Barosu'ndan sert tepki. HSK'ya Yargı Sahiden Bağımsızmış başlıklı bir yazı gönderdiler

İzmir Barosu, bir davada olay çıkaran MHP ilçe başkanı Erkan Özen'i tutuklanmasında yer aldıkları gerekçesiyle karı koca hâkim ve savcının bir gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası üzerine HSK’ya bir yazı gönderdi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 21:50
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İzmir'de hakim ve savcı karı kocayı MHP'li Erkan Özen'i tutukladıkları için süren HSK'ya İzmir Barosu'ndan sert tepki

Hakim ve savcıya MHP sürgününe İzmir Barosu'ndan sert tepki. HSK'ya Yargı Sahiden Bağımsızmış başlıklı bir yazı gönderdiler
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İzmir Barosu, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'in tutuklanmasının ardından Karaburun Adliyesi’nde yaşanan gelişmeler üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği yazıyı kamuoyu ile de paylaştı.

Yazıda, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklanması istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk eden savcı ve Özen’in tutukluluğa itirazını reddeden hâkim olan eşinin yaz kararnamesi ile ilçede görevlendirildiğine işaret edildi. Gündeme gelen bu olay sonrası, savcı ve hâkim olan eşinin Karaburun'dan alınıp 4 ay süreyle Siverek'e ‘geçici görevle’ ve ‘derhal başlama’ talimatı ile gönderildiği vurgulanan "Yargı Sahiden Bağımsızmış" başlıklı yazıda şunlar kaydedildi:

HSK’NIN KENDİ YAPTIĞI GÜLŞEN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

"Sayın Kurul Üyeleri;

Gülşen için verilen tutuklama kararının ardından kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle 26 Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı.

Anayasa’nın 138. maddesine atfen 'Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler' mi demiştiniz açıklamada… Hatırlıyor musunuz?

Bir de 'kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur' diye de parmak sallamayı ihmal etmemiştiniz sanki.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel: MHP ilçe başkanını tutuklatan savcı, Siverek'e sürüldü

Anlaşılan o ki bu söyledikleriniz yalnız bizim için geçerli. Bir partinin ilçe başkanını tutuklamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa madde 138 işlemiyor olmalı.

Bir hâkim ile bir savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan alıp, verdikleri karar nedeniyle 4 ay süreyle Siverek’e geçici görevle ve derhal başlama talimatıyla göndermiş olmanızın da hâkim savcı teminatı açısından bir açıklamasını bulursunuz muhakkak.

Rica etsek, bizim hiç unutmadığımız ama sizin yalnızca muhalif sesleri bastırmak için kullandığınız Anayasa’nın 138. maddesini bir kez de bu olay sebebiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

Biz, ekte hâkim savcı teminatına ilişkin bölümleri de içeren Anayasa’nın tam metnini belki elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Ancak bundan mutluluk değil bağımsız yargı adına hicap duyduğumuzu da bilmelisiniz."

NE OLMUŞTU?

Boşanma davasında yaşanan bir anlaşmazlık üzerine taraflardan biri olan Sinan K. Adlı şahsa destek vermek için adliyeye gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ile yanındakiler Meryem K. ile çocuklarına saldırdı ve tanık Mehmet Civan'ı darp etti.

Adliyede hakim ve savcıları da tehdit ettiği öne sürülen Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararına yapılan itiraz reddedilirken bu itirazı reddeden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz ve tutuklama talebinde bulunan eşi Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz'ın görevlerinden alınarak Şanlıurfa Siverek'e sürüldükleri ortaya çıktı.

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Yok Canim
7.09.2022 22:29
Herkesten bagimsiz. Bir kisi haric.  
 
Uzay Fenercioğlu
7.09.2022 22:17
Yargı bağımsızlığını sağlayacak, yargı mensupları. Hiç kimse manifaturacıdan, tuhafiyeciden, manavdan, bakkaldan bu konuda beklenti içine olmasın. Hakkınızı savunun, herkes destek olur.  
 
Abbas
7.09.2022 22:00
Olmaz olsun böyle bağımsız yargı  
 
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