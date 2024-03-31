AKP’ye Yeniden Refah muhtırası! Arslan Bulut 2024 seçimlerini değerlendirdi

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AKP’ye Yeniden Refah muhtırası! Arslan Bulut 2024 seçimlerini değerlendirdi
Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut, 2024 yerel seçimlerinin ardından seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim sonuçlarına bakarsak, il genel meclisi oylarında AKP’nin kaybettiği yüzde beşlik oyun dört puanının Yeniden Refah Partisi’ne gittiği söylenebilir. Bu durumda, emeklilerin etkisi en fazla yüzde 1 civarındadır...

Yüzde 4,4 oy alarak, AKP’ye oy kaybettiren Yeniden Refah Partisi seçimin belirleyici partisi oldu. Bunda, Fatih Erbakan’ın İslami söylemlerde daha radikal olmakla birlikte samimi bulunması, ayrıca uzun süredir takip ettiği yolun, babası Necmettin Erbakan’ın çizgisinin devamı gibi görülmesini sağladı. Anlaşılıyor ki, “Tayyip Erdoğan’ın alternatifi Fatih Erbakan’dır” diyerek yola devam edecekler.

Seçimden önce vatandaşla sohbetlerimde “Yolsuzluklardan rahatsız olan samimi İslamcılar, AKP’den uzaklaşıyor” yorumlarını dinlemiştim... Sonuçlar bu görüşü doğruladı.

Bu seçim sonuçlarına göre, milliyetçilik iddiasındaki partiler, üç parça oldukları için toplamda yüzde 8 oy alabildi... MHP, birçok yerde AKP ile bütünleştiği için zaten kayıplardaydı... İYİ Parti’nin “özü başına” seçimlere girmesi belki seçmen nezdinde sorun olmayacaktı ama muhalefete muhalefet edince onlar da kaybetti. Zafer Partisi, Türkiye’nin istila edilmesine karşı geliştirdiği söylemlerle genel seçimlerde “ben de varım” demişti ama yerel seçimde aynı oy oranını tutturamadı. Yerel seçimlerin farklı etkenleri var.

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