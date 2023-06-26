AKP'yi iktidara getiren Fuller'in büyük planı ortaya çıktı

Türkiye’ye ‘Ilımlı İslam’ projesini dayatan ve AKP’nin iktidara gelmesinde pay sahibi olduğu iddia edilen eski CIA yöneticisi Graham Fuller’in 1990’lı yıllarda açıkladığı planı yeniden gündeme geldi. Fuller, 1990 yılında yaptığı açıklamada Türkiye’de Kemalizm’in bittiğini iddia ederek, Türkiye’nin yeniden İslami çizgiye dönmesi gerektiğini savundu.

Dr. Naim Babüroğlu, Twitter hesabından yaptığı poaylaşımda Fuller’in yanı sıra Noam Chomsky ve ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Kissenger’ın Türkiye konusundaki skandal sözlerine de yer verdi.

Babüroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“ABD’li Profesör Noam Chomsky 1983’te yayımlanan “Kader Üçgeni” adlı kitabında; “Ortadoğu’da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli, bunun için de Ortadoğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit, bağımsızlık tehdididir.”

CIA Ortadoğu Direktörü Graham Fuller, 1990’da şunları söyler: “Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur’an hala veriyor. Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir.”

ABD Dışişleri eski Bakanı Kissinger 2014 yılında; “1919-1920 yıllarında yapılan ittifaklarla kurulan ulusal sınırlar bir bütün olarak yıkılmalıdır”dedi Ne tesadüf değil mi?..”