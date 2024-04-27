Flaş.. Flaş.. Derbiye 2 saat kala Fenerbahçe'de enteresan gelişme. İsmail Kartal bunu da yaptı

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Flaş.. Flaş.. Derbiye 2 saat kala Fenerbahçe'de enteresan gelişme. İsmail Kartal bunu da yaptı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi flaş bir karar aldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, dev derbinin saatler kala flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal 3 futbolcuyu maç kadrosuna almadı. Serdar Aziz, Miha Zjac ve Leonardo Bonucci'yi derbi kadrosunun dışında bırakan tecrübeli hocanın, bu üç oyuncunun performansları nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

TARAFTARIMIZI DAHA FAZLA ÜZMEYELİM
Bu arada İsmail Kartal, karşılaşma öncesi yaptığı son toplantıda oyuncularına sert mesajlar verdi. Artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ifade eden Kartal, "Beşiktaş karşısında tek hedefimiz galibiyet. Artık ne camiamızı ne de taraftarımızı daha fazla üzmemeliyiz. Kalan maçlarda herkesten tam konsantrasyon bekliyorum" diye konuştu.

SON ANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM
Şampiyonluk konusunda da görüşlerini belirten İsmail Kartal, "Fenerbahçe armasının olduğu yerde umut hiçbir zaman bitmez. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sizlerden de bu inancı sahaya yansıtmanızı istiyorum. Taraftarımızın bizden isteği bu. Son saniyeye kadar pes etmeyeceğiz" dedi.

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