Rıdvan Dilmen Ömrüm yetmez diyerek itiraf etti

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Rıdvan Dilmen Ömrüm yetmez diyerek itiraf etti
Adana Demir engelini de aşmasının ardından şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde eden Galatasaray için Rıdvan Dilmen'den çok çarpıcı bir yorum geldi.

Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda yendi. Sarı-Kırmızılılar'ın oyununu Rıdvan Dilmen değerlendirirken gündem yaratan sözler söyledi.

Galatasaray'ın ligdeki başarısı ve şampiyonluk ihtimali hakkında da konuşan Dilmen, "Galatasaray her türlü ulaşım aracıyla giderse gitsin kazanıyor. Konyaspor maçı için çok endişelenmediklerini düşünüyorum. Şampiyon olacaklarsa, kırılması zor bir rekor kıracaklar.

Bu puanlar hayal gibi, gerçekleşmesi zor. Türkiye bunu bilmeli. Benim ömrüm yetmez bu rekorları görmeye." ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLILAR KIZACAK

Dilmen, "Galatasaray sezonu tek forvetle tamamlıyor. Saygısızlık olarak algılanmasın ama Vinicius, Galatasaray'da oynaması gereken bir oyuncu değil. Halil Hatay'a transfer oldu.

Belki Barış, forvet pozisyonunda zaman zaman oynayabilir. Haftada birkaç antrenman yapan bir forvetle şampiyonluğa çok yakınsınız. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 15 maç oynamayan Batshuayi var. Okan Hoca'nın bir B planı yok." diye konuştu.

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