Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1’i polis 15 yaralı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga pompalı tüfekle yapıldı

İHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi Büker Geçidi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve aralarında daha önce yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle husumetli olan iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Ateş açılması sonucu polis memuru M.S. (32) ile kavgaya karışan 14 kişi saçmaların hedefi oldu.

Yaralıların durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru M.S.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan olayın ardından bölgeye özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.