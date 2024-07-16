Akrabalar silahlarla çatıştı çok sayıda yaralı var. İstanbul'un göbeğini Teksas'a çevirdiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akrabalar silahlarla çatıştı çok sayıda yaralı var. İstanbul'un göbeğini Teksas'a çevirdiler

Küçükçekmece'de iki akraba aile kız meselesi yüzünden birbirine girdi. Silahlı çatışmaya dönüşen olayda 1 kişinin ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, akraba iki aile arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN

Olay, saat 15.00'da İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grup arabalarla gelerek tartışmaya başladı. Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etti ardından aralarında silahlı çatışma yaşandı. Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin daha sonra olay yerinde çevre güvenliği sağladığı kaydedilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde patlamamış mermiler ve çok sayıda boş kovan bulundu. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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