Kız meselesi yüzünden 7 genç birbirine girdi: 1 ölü

Kaynak: İHA
Kız meselesi yüzünden 7 genç birbirine girdi: 1 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi nedeni ile 7 genç birbirine girdi. Kavgada 18 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

2'si kız 7 genç arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı.

Aktarılanlara göre 2 grup arasında kız meselesi nedeni ile çıktı. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen A.Y. A.C.D., E.Ü. , E.D. ile A.T. ve N.Ş. isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. Bıçaklı kavga sırasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı.

Büyüyen olay nedeni ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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