Akrobatik hareketler yapmak istedi, acı içinde kaldı

Kaynak: İHA
Akrobatik hareketler yapmak istedi, acı içinde kaldı
Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan gencin dengesi kayboldu. 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarpan genç acı içinde kıvrandı.

Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre; gece saatlerinde 29 Ekim Bulvarı üzerinde motosikletli sürücü Yunus K. adlı genç, akrobatik hareketler yapmaya başladı.

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Trafik ışıklarına yaklaştığı esnada durmaya çalışsa da dengesini kaybederek motosikletiyle beraber yere düştü. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet, trafik ışığına çarparak durdu. Direğe çarpan motosiklet hurdaya dönerken, gencin giysi ve eşyaları da etrafa saçıldı.

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​​​​​​​Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri Yunus K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Maddi zarar meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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