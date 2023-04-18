Aksaray’da 10 firari yakalandı

Aksaray’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 10 firari şahıs yakalandı.

Aksaray’da 10 firari yakalandı

İHA’nın haberine göre, şehirde farklı suçlara karışmış firari ve aranan şahısların peşine düşen polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Konuta silahla yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, kasten yaralama, hırsızlık, silahla tehdit, yağma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, nafaka hükümlerine uymamak suçlarından aranan 10 şahsı düzenlediği operasyonlarla yakaladı.

Yakalanma ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

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