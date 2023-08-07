Aksaray’da 8 katlı apartmanda korkutan yangın

Aksaray’da 8 katlı binanın girişinde bulunan restoranın mutfak bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tüm bina dumanlar altında kalırken polis ve itfaiye binayı tahliye etti.

KAYNAK: İHA
Aksaray’da 8 katlı apartmanda korkutan yangın

Yangın, Taşpazar Mahallesi 859 Sokak'ta bulunan 8 katlı Vip Apartmanı'nın zemin katında bulunan restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranın mutfak kısmında bulunan ve binanın çatısına kadar uzanan bacasında yangın çıktı.

aw002696-03.jpgBacanın içten tutuştuğu yangında tüm bina dumanlar altında kalırken, durumu fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de dumanlar içinde kalan apartmanın tüm dairelerini tahliye etti.

aw002696-02.jpg112 Acil Yardım ekiplerinin hazır beklediği yangında şans eseri yaralı veya zehirlenen olmazken yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen sündürüldü. Binada yaşayan Mevlüt Atuğ (80), “Burada balıkçı vardı. Bacasına balık yağı toplanmış ve o yanmış. Onun dumanı bu. Epey zarar vermiş herhalde içeriye. Bizim daireleri duman bastı, kapıları kapattık, biz de indik aşağıya” dedi.

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