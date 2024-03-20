Aksaray'da bataryası patlayan tablet alev alev yandı

Aksaray'ın Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki iş yerinde meydana gelen olayda, İş yeri sahibi Çağrı Kentli, çalışanıyla cep telefonu tamiri ettiği esnada, bir müşterinin getirdiği ve kapağının daha kolay açılması için ekran ısıtıcı adı verilen cihaza konulan tabletin bataryası beklenmedik bir şekilde patlayıp alev aldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kentli, olay sonrası tableti cihazın üzerinden alıp yere fırlattı. Tabletten çıkan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.