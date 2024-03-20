Aksaray'da bataryası patlayan tablet alev alev yandı

Kaynak: DHA
Aksaray'da bataryası patlayan tablet alev alev yandı
Aksaray'da arızalı tablet bataryası, tamir için götürüldüğü iş yerinde patlayıp, alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'ın Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki iş yerinde meydana gelen olayda, İş yeri sahibi Çağrı Kentli, çalışanıyla cep telefonu tamiri ettiği esnada, bir müşterinin getirdiği ve kapağının daha kolay açılması için ekran ısıtıcı adı verilen cihaza konulan tabletin bataryası beklenmedik bir şekilde patlayıp alev aldı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kentli, olay sonrası tableti cihazın üzerinden alıp yere fırlattı. Tabletten çıkan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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